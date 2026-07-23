'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'

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Gijs Kila
bron: Tilbo.com
Amourricho van Axel Dongen
Amourricho van Axel Dongen Foto: © Pro Shots

Willem II blijft actief op de transfermarkt. Na de komst van Gurbuz van SC Heerenveen richten de Tilburgers hun vizier op meerdere versterkingen voor verschillende linies, zo meldt Tilbo.com.

Voor het middenveld deed Willem II al diverse biedingen op Gijs Besselink (FC Twente), Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) en Nils Rossen (Telstar), maar daar blijft het niet bij. Ook achterin wil de club zich versterken. Lewis Schouten van AZ en Leliendal van FC Volendam staan nadrukkelijk op de lijst voor de defensie.

Voor de aanval kijkt Willem II naar de top van Nederland. Julian van Axel Dongen van Ajax en Isaac Babadi van PSV gelden als serieuze kandidaten om de voorhoede te versterken. Met het oog op de competitiestart lijken de Tilburgers de komende weken dan ook nog volop actief op de transfermarkt.

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