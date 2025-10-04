Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Ajax kan versterking vergeten: "Verwacht dat dat niet doorgaat"

Tom
bron: ESPN
De bank van De Graafschap met tweede van rechts Thomas Duivenboorden
De bank van De Graafschap met tweede van rechts Thomas Duivenboorden Foto: © Pro Shots

Marinus Dijkhuizen gaat er vanuit dat Thomas Duivenvoorden dit seizoen 'gewoon' assistent-trainer van De Graafschap blijft, zo laat hij weten tegenover ESPN. 

De afgelopen weken wordt Duivenvoorden nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax, die hem graag zouden willen toevoegen aan de technische staf. Trainer Marinus Dijkhuizen vertrouwt er echter op dat Duivenvoorden in Doetinchem blijft. "Nee, ik verwacht dat dat niet meer doorgaat. Deze week hebben we het er weinig meer over gehad. Het lijkt weg te ebben, dus gelukkig kunnen we gewoon door."

"Hij is er open en eerlijk in en volgens mij is dat momentum al een beetje voorbij", gaat hij verder. "Hij heeft het goed naar zijn zin. Hij heeft een goede rol bij mij, waar hij tevreden mee is. Dus we gaan lekker met elkaar het seizoen afmaken."

