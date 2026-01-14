'Ajax kan weer een verdedigende optie doorstrepen na transfer'

Ignace van der Brempt lijkt deze winter zeer waarschijnlijk niet naar Ajax te verkassen. De rechtsback van Como, die de afgelopen weken aan de Amsterdammers werd gelinkt, staat volgens transferjournalist Sacha Tavolieri voor een tijdelijke overstap naar RC Lens.

De 23-jarige Belg komt bij Como steeds minder aan spelen toe en een nieuwe move ligt daarom voor de hand. Lens zou zich inmiddels in Italië hebben gemeld om Van der Brempt op huurbasis over te nemen. Como zou daar volgens de berichtgeving voor openstaan. Van der Brempt speelde dit seizoen zeven Serie A-wedstrijden.

Als de transfer naar Lens doorgaat, kan Ajax opnieuw een naam van het wensenlijstje wegstrepen. Volgens De Telegraaf was Van der Brempt één van de vijf opties om deze transferperiode de backpositie te versterken. Ook Jorrel Hato, Quilindschy Hartman, Souffian El Karouani en Adam Aznou werden genoemd. Van Hato en Hartman is al bekend dat zij sowieso niet naar Ajax komen.