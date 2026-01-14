Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kan weer een verdedigende optie doorstrepen na transfer'

Gijs Kila
bron: Sacha Tavolieri
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt Foto: © Pro Shots

Ignace van der Brempt lijkt deze winter zeer waarschijnlijk niet naar Ajax te verkassen. De rechtsback van Como, die de afgelopen weken aan de Amsterdammers werd gelinkt, staat volgens transferjournalist Sacha Tavolieri voor een tijdelijke overstap naar RC Lens.

De 23-jarige Belg komt bij Como steeds minder aan spelen toe en een nieuwe move ligt daarom voor de hand. Lens zou zich inmiddels in Italië hebben gemeld om Van der Brempt op huurbasis over te nemen. Como zou daar volgens de berichtgeving voor openstaan. Van der Brempt speelde dit seizoen zeven Serie A-wedstrijden.

Als de transfer naar Lens doorgaat, kan Ajax opnieuw een naam van het wensenlijstje wegstrepen. Volgens De Telegraaf was Van der Brempt één van de vijf opties om deze transferperiode de backpositie te versterken. Ook Jorrel Hato, Quilindschy Hartman, Souffian El Karouani en Adam Aznou werden genoemd. Van Hato en Hartman is al bekend dat zij sowieso niet naar Ajax komen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag bevestigt: "Er is wel degelijk contact geweest met Ajax"

0
Alex Kroes

'Ajax zet Kroes aan het werk en wil deze maand vijftal verkopen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd