Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
'Ajax kan zeer imposante cijfers overleggen bij uitwedstrijden'

Arthur
bron: Awaydays NL
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax kan rekenen op een zeer trouwe aanhang. Bij de uitwedstrijden van Ajax gingen alle beschikbare kaarten over de toonbank. Dat resulteerde in een bezettingsgraad van honderd procent. In de Eredivisie wisten slechts drie andere clubs dit ook te realiseren: FC Twente, PSV en NEC. Opvallend is dat Feyenoord blijft steken op een bezettingsgraad van 89,3 procent.

PSV voert de ranglijst aan als het gaat om het gemiddelde aantal uitsupporters, met 828 fans per uitwedstrijd. Ajax volgt op korte afstand met gemiddeld 800 meegereisde supporters. FC Twente doet eveneens goede zaken en komt uit op een gemiddelde van 778. NEC bezet met 733 uitsupporters per duel de vierde plaats, zo meldt Awaydays op X.

Aan de andere kant van het spectrum staat Excelsior, dat het duidelijk het minst presteert. De club noteert een bezettingsgraad van slechts 30,1 procent en sluit daarmee de rij in de Eredivisie.

