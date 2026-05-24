Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga

Girona is er zondag niet in geslaagd om degradatie uit La Liga te voorkomen. De ploeg van trainer Míchel, die nadrukkelijk wordt genoemd als kandidaat bij Ajax, bleef op de slotdag steken op een 1-1 gelijkspel tegen directe concurrent Elche. Dat resultaat bleek onvoldoende om lijfsbehoud veilig te stellen.

De spanning was groot in het Estadi Montilivi, waar Girona wist dat alleen een overwinning voldoende zou zijn om degradatie mogelijk nog af te wenden. De Catalanen begonnen nerveus aan het duel en kregen vlak voor rust een flinke dreun te verwerken. Álvaro Rodríguez zette Elche na veertig minuten op voorsprong. De spits, die al in verband werd gebracht met PSV, Feyenoord en Ajax, draaide knap weg bij zijn tegenstander en schoot overtuigend raak: 0-1.

Girona moest daardoor in de tweede helft vol in de aanval om het tij nog te keren. De ploeg van Míchel had daarbij geen beschikking over de geblesseerde Daley Blind, terwijl Donny van de Beek op de bank begon. Ondanks het aandringen slaagde Girona er uiteindelijk niet in om de benodigde overwinning over de streep te trekken, waardoor degradatie naar het tweede niveau een feit werd.

Voor Míchel betekent het een pijnlijke afsluiting van het seizoen. De Spaanse trainer wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, waar hij in beeld zou zijn om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De degradatie van Girona zorgt ongetwijfeld voor extra vragen rondom zijn toekomst.