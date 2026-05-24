Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Girona is er zondag niet in geslaagd om degradatie uit La Liga te voorkomen. De ploeg van trainer Míchel, die nadrukkelijk wordt genoemd als kandidaat bij Ajax, bleef op de slotdag steken op een 1-1 gelijkspel tegen directe concurrent Elche. Dat resultaat bleek onvoldoende om lijfsbehoud veilig te stellen.
De spanning was groot in het Estadi Montilivi, waar Girona wist dat alleen een overwinning voldoende zou zijn om degradatie mogelijk nog af te wenden. De Catalanen begonnen nerveus aan het duel en kregen vlak voor rust een flinke dreun te verwerken. Álvaro Rodríguez zette Elche na veertig minuten op voorsprong. De spits, die al in verband werd gebracht met PSV, Feyenoord en Ajax, draaide knap weg bij zijn tegenstander en schoot overtuigend raak: 0-1.
Girona moest daardoor in de tweede helft vol in de aanval om het tij nog te keren. De ploeg van Míchel had daarbij geen beschikking over de geblesseerde Daley Blind, terwijl Donny van de Beek op de bank begon. Ondanks het aandringen slaagde Girona er uiteindelijk niet in om de benodigde overwinning over de streep te trekken, waardoor degradatie naar het tweede niveau een feit werd.
Voor Míchel betekent het een pijnlijke afsluiting van het seizoen. De Spaanse trainer wordt de laatste weken nadrukkelijk gelinkt aan Ajax, waar hij in beeld zou zijn om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De degradatie van Girona zorgt ongetwijfeld voor extra vragen rondom zijn toekomst.
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"
'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"
Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"
Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"
Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"
FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"
Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"
Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"
Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"
'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'
Van der Gijp vreest voor Ajax: "Beter in het Volendam-stadion"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht
Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"
Wout Weghorst gelinkt aan transfer: "95 procent wil hem niet"
Hedwiges Maduro blikt terug: "Feyenoord kwam daarna met die dvd"
'Janse na goed seizoen ook op de radar bij clubs uit Bundesliga'
Twijfels over Weghorst naar WK: "Snap die discussie niet zo goed"
Verweij onthult ruzie Farioli bij Ajax: "Heeft hij bonje meegekregen"
Oude bekende staat voor transfer: "Ajax bezig met zijn terugkeer"
Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"
The Athletic schetst 'droomscenario': 'Guardiola moet Ajax redden'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Centrale verdedigers blijven vraagteken