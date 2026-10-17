Ajax kansloos in duel met Feyenoord in de Kuip: "Wat een jinx"

Henk Spaan verwacht niet dat Ajax een kans maakt in de Klassieker met Feyenoord van eind november. De schrijver van Het Parool verwacht dat Feyenoord niet te kraken zal zijn in de Kuip. Ook richt hij zich kritisch op Ajax-trainer Míchel Sánchez.

"Feyenoord in De Kuip is een wurgslang. Als ze de tegenstander eenmaal bij zijn keel hebben, laten ze niet meer los", concludeert Spaan Het Parool. Feyenoord staat niet alleen eerste in de Eredivisie, maar wist ook Como in de Champions League met 3-2 te verslaan.

"Toby Alderweireld en Frank de Boer zeiden lachend graag in De Kuip te voetballen. Wat een jinx. 29 november moet Ajax erheen. Helaas is thuisblijven geen optie", vervolgt hij cynisch. "Ik zie Feyenoord niet meer instorten in die Kuip. Het gebouw zelf mag wankelen, het elftal heeft fundamenten."