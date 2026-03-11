Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"

Laatste nieuws
bron: De Oosttribune

Gertjan Verbeek is benieuwd naar de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. Momenteel wordt deze bezet door Feyenoord, maar de Rotterdammers weten de laatste maanden amper te winnen. Langzaamaan komen FC Twente en NEC steeds dichterbij. Waar gaat dit eindigen? Een ding is volgens Verbeek zeker: Ajax heeft weinig kans op de tweede plek. 

"Ik vind dat NEC over het hele seizoen een betere indruk maakt dan FC Twente, ondanks dat FC Twente ook een goede indruk maakt", zegt Gertjan Verbeek bij De Oosttribune van RTV Oost. "Zij hebben meer scorend vermogen en spelen nog veel aanvallender dan FC Twente."

Wel ziet hij de overige concurrenten het lastig hebben. "Ajax heeft nu weer een trainerswissel en wat dat teweeg brengt weet je niet, maar ik denk dat dat gaat tegenvallen", zegt hij. "En wat gebeurt er bij Feyenoord? De druk op Van Persie wordt ook steeds groter en dat helpt nooit mee om een goed klimaat te creëren om topresultaten te halen."

Daardoor meent Verbeek dan ook dat de Tukkers zich zouden moeten kunnen kwalificeren voor Europees voetbal. "Ik denk wel dat FC Twente voor rechtstreeks Europees voetbal moet gaan. Ik zou durven te gaan voor directe plaatsing voor Europees voetbal."

"Dat behoort absoluut tot de mogelijkheden. Ajax en Feyenoord zijn niet in goede doen, NEC wordt lastig en AZ is aan de beterende hand. Dus het wordt een spannend slot, waarin ik denk dat FC Twente meer te duchten heeft van NEC en AZ dan van Ajax", besluit hij. 

