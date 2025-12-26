Ajax-keeper Jaros: "Dat zijn mijn idolen, waar ik graag naar keek"

Ajax-doelman Vitezslav Jaros vertelt in een interview met De Telegraaf over zijn idolen en legt uit waarom Tsjechië een broedplaats is voor topkeepers. PSV heeft toevallig ook een Tsjech onder de lat: Matej Kovar.

Het feit dat landgenoot Peter Cech zijn grote voorbeeld is, spreekt voor zich. "Hij heeft het geweldig gedaan bij Chelsea, Arsenal en in de Tsjechische nationale ploeg", begint hij. "Maar ook naar Iker Casillas keek ik met veel bewondering. En ik denk dat de Nederlandse voetbalfans ook weten dat hij een heel goede goalkeeper was. Cech en Casillas zijn mijn idolen, waar ik graag naar keek."

Bij PSV staat er een andere Tsjech onder de lat: Matej Kovar. "Ik denk dat ze in de keepersopleiding in Tsjechië iets goed doen", verklaart Jaros. "Of misschien zit er iets bijzonders in de Tsjechische lucht. Ik weet het niet. Maar Peter Cech staat voor mij wereldwijd in de top-vijf allertijden. Nu ik erover nadenk kan het ook met onze volksaard hebben te maken. Tsjechen zijn over het algemeen heel kalm. Dat helpt een keeper."

"Er staat veel druk op ons, omdat elke fout – en soms zelfs een halve misser al – in 95 procent van de gevallen een tegengoal betekent", vervolgt hij. "Voor de wedstrijd heb ik zoals iedereen wel wat spanning, want wie zegt dat hij geen druk voelt, liegt waarschijnlijk. Maar als ik het veld opkom en de bal aanraak, dan is dat iets wat ik elke dag doe. Door me dat te realiseren, raak ik de wedstrijdstress snel kwijt. Het enige verschil tussen een wedstrijd en een training is dat het om drie punten gaat", aldus de Ajax-doelman.