Ajax-keepster heeft groot voorbeeld: "Zij is echt bizar goed"

Suus van der Weide tekende onlangs een contract bij Ajax. Daar wordt ze derde doelman, waardoor er nog een lange weg te gaan is. Het grote voorbeeld? Daphne van Domselaar, uitkomend voor Arsenal en de doelvrouw van de Oranje Leeuwinnen.

"Zij is echt bizar goed", vindt Van der Weide in gesprek met het Haarlems Dagblad. "Een talent waar ik mij graag aan spiegel. Ze speelt bij Arsenal en een aanbieding uit het buitenland zou voor mij eveneens het summum zijn. Helemaal als dat Barcelona is. Echter, ik moet mij eerst maar eens waarmaken bij Ajax en ik heb nog een hele carrière voor mij, waarin ik ook een beetje geluk moet hebben."

Haar ouders zullen niet altijd staan juichen, zij zijn namelijk voor AZ. "Ja, ik kom uit een echte voetbalfamilie en voel mij gesteund door hen. Helaas zijn het allemaal AZ-supporters en ben ik de enige Ajacied", besluit de keepster.