Ajax keihard gefileerd: "De enige club die dat niet kan"

Aad de Mos is niet te spreken over het Ajax van dit moment. De oud-trainer stelt aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie dat de Amsterdammers de enige ploeg zijn die niet kunnen opbouwen.

"Ik denk dat Ajax de enige club is die niet van achteruit kan opbouwen. Dat is triest om te zeggen, maar dat zie je gewoon. Het zijn feiten", zegt De Mos, die coach John Heitinga niets kwalijk neemt. "Met dit materiaal is het geen enkele trainer gelukt om te presteren."

De oud-trainer voorziet de toekomst voor de Amsterdammers niet heel rooskleurig. "Ik vrees het ergste voor Ajax, dat ze de schade niet beperkt kunnen houden tot aan de winterstop. Dan zal er echt iets moeten gebeuren qua aan- en verkoopbeleid."