'Ajax keihard: nu ook achtste speler verbannen uit selectie'

De selectie van Ajax is deze week flink opgeschud door een harde ingreep van de clubleiding. Volgens De Telegraaf zijn inmiddels acht spelers persona non grata verklaard op sportcomplex De Toekomst.

Zij moeten in een aparte kleedkamer, trainen niet meer mee met de groep van John Heitinga en mogen zelfs hun auto niet meer op het terrein parkeren. De maatregel treft Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter, Branco van den Boomen én sinds kort ook Sivert Mannsverk. De Noorse middenvelder keerde onlangs terug van een huurperiode bij Cardiff City, maar hoeft dus niet meer te rekenen op speelminuten in Amsterdam.

Hlynsson en Amourricho van Axel Dongen zijn volgens de krant daarnaast ondergebracht in de kleedkamer van Jong Ajax, wat in feite ook een signaal is dat zij mogen vertrekken. De groep maakt deel uit van wat inmiddels cynisch wordt genoemd: de ‘kleedkamer 2’. Alex Kroes, de algemeen directeur van Ajax, lichtte de maatregel toe in een app-groep met de betreffende spelers.