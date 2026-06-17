Ajax kent 5 mogelijke tegenstanders in voorronde Conference League

Ajax weet woensdag tegen welke club het de jacht op een plek in de groepsfase van de UEFA Conference League begint. Tijdens de loting voor de tweede voorronde gaan de Amsterdammers als geplaatste ploeg de koker in, waardoor ze uitsluitend een ongeplaatste tegenstander kunnen treffen. De loting begint om 14:00 uur.

Eerder op de woensdagochtend vond al een voorloting plaats, waardoor het lijstje met mogelijke opponenten is teruggebracht tot vijf opties. Ajax kan worden gekoppeld aan:

Víkingur (Faeröer) of Stjarnan FC (IJsland)

GAIS (Zweden)

FK Vojvodina (Servië) of Ferencváros (Hongarije)

Shelbourne FC (Ierland)

KF Dukagjini (Kosovo)

De tweede voorronde wordt gespeeld op donderdag 23 en donderdag 30 juli 2026. Mocht Ajax deze ronde succesvol doorkomen, dan wacht in de derde voorronde een tweeluik op 6 en 13 augustus.

De laatste horde richting de competitiefase bestaat uit de play-offs. Die staan gepland voor donderdag 20 en donderdag 27 augustus. Pas na het overleven van die ronde verzekeren de Amsterdammers zich van een plek in de hoofdfase van de Conference League.