Ajax kent competitieprogramma Eredivisie tot en met eind december

De Eredivisie heeft het definitieve competitieprogramma voor het komende seizoen bekendgemaakt. Er zijn zes wijzigingen doorgevoerd. Vooralsnog treffen deze wijzigingen Ajax niet. Begin september volgt het programma voor het tweede deel van de competitie.

Dit maakt de Eredivisie bekend via haar officiële kanalen, waar ook de wijzigingen te lezen zijn. PSV, Feyenoord, N.E.C., AZ, FC Twente en Ajax komen ook nog in Europa uit. Afhankelijk van hun prestaties in Europa zou het kunnen dat er nog aanpassingen gedaan worden aan het schema vanwege hun respectievelijke internationale verplichtingen.

Eind augustus wordt hier een oordeel over geveld. Dit is nadat NEC, Ajax en FC Twente hun voorrondes in Europese toernooien erop hebben zitten. "Begin september worden dan eventueel de wedstrijden in speelrondes 6 tot en met 12 aangepast in speeldag en/of aanvangstijd. Ook worden dan de wedstrijden in speelrondes 13 tot en met 21 definitief ingepland. Voor de speelrondes 22 en verder gebeurt dat eind december."