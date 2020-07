Geschreven door Jordi Smit 22 jul 2020 om 12:07

© Proshots

De KNVB heeft woensdagochtend het concept van het competitieprogramma voor het seizoen 2020/2021 bekendgemaakt. Het belooft voor de Amsterdammers een bomvol programma te worden, mede door de latere seizoensstart en het Europees Kampioenschap van 2021.

Het eredivisieseizoen start op zaterdag 12 september met het duel tussen FC Utrecht en AZ. Een dag later speelt de ploeg van Erik ten Hag om 14.30 uur zijn eerste duel op het Kasteel tegen Sparta Rotterdam. In dezelfde maand speelt Ajax tegen RKC Waalwijk en Vitesse (beide thuis). Mocht de winnaar van de Champions League zich niet direct plaatsen voor het miljardenbal, dan moeten de Amsterdammers zich ook nog eens opmaken voor een dubbele confrontatie in de Play-Offs.

Vanaf de maand oktober tot en met december wordt het ogenschijnlijk behoorlijk druk voor Ajax, dat moet rekenen op één duel per drie tot vier dagen. Opvallenderwijs vinden van 10 tot 31 januari in de Nederlandse competitie zes toppers plaats, waarvan drie duels voor Ajax. Op 10 januari trappen Ajax en PSV om 16.45 uur af. Zeven dagen later neemt Ajax het in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen Feyenoord, waarna de Amsterdammers op 31 januari te gast zijn bij AZ.

“We zijn er uiteindelijk in geslaagd om alle topduels, tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, zo laat mogelijk in te plannen, wanneer we hopelijk weer in volle stadions kunnen spelen”, reageert manager competitiezaken Jan Bluyssen op de website van de KNVB. “Daarnaast hebben we voorafgaand aan het plannen aan alle clubs gevraagd tegen welke twee tegenstanders ze graag zo laat mogelijk zouden willen spelen. Alle wensen van de clubs in de Eredivisie hebben we kunnen inwilligen.”