Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League

Ajax heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers rekenden over twee wedstrijden af met Shelbourne FC en staan nu tegenover FC Sion. De Zwitsers schakelden op hun beurt FC Noah uit.

FC Sion is momenteel de nummer vier van Zwitserland. De competitie is daar pas drie speelrondes onderweg. Vorig seizoen eindigde de club eveneens op de vierde plaats, op twaalf punten van kampioen FC Thun. De tegenstander van Ajax beschikt niet over veel bekende namen. Ilyas Chouaref is mogelijk de bekendste speler.

De heenwedstrijd tussen Ajax en FC Sion wordt donderdag 20 augustus gespeeld. Een week later, op 27 augustus, volgt de return. Wie over twee duels als winnaar uit de bus komt, plaatst zich voor de competitiefase van de Conference League. De loting daarvoor staat gepland voor 28 augustus.