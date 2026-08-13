Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League

Joram
Conference League-beker
Conference League-beker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers rekenden over twee wedstrijden af met Shelbourne FC en staan nu tegenover FC Sion. De Zwitsers schakelden op hun beurt FC Noah uit.

FC Sion is momenteel de nummer vier van Zwitserland. De competitie is daar pas drie speelrondes onderweg. Vorig seizoen eindigde de club eveneens op de vierde plaats, op twaalf punten van kampioen FC Thun. De tegenstander van Ajax beschikt niet over veel bekende namen. Ilyas Chouaref is mogelijk de bekendste speler. 

De heenwedstrijd tussen Ajax en FC Sion wordt donderdag 20 augustus gespeeld. Een week later, op 27 augustus, volgt de return. Wie over twee duels als winnaar uit de bus komt, plaatst zich voor de competitiefase van de Conference League. De loting daarvoor staat gepland voor 28 augustus.

Gerelateerd:
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League

0
Louis van Gaal

Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Conference League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League

Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League

Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"

Ter Stegen: "Cruijff gebruikte ons om de ander te overtuigen"

'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'

'PSG verhoogt bod op Godts; Ajax akkoord met 55 tot 58 miljoen'

Opstelling Ajax: Brandt begint, Godts en Ter Stegen op de bank

'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws