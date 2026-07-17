Ajax kent mogelijke opponenten in derde voorronde Conference League

Ajax krijgt maandagmiddag 20 juli te horen welke clubs het kan treffen in de derde voorronde van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog afrekenen met Vojvodina, maar bij winst wacht een nieuwe Europese horde.

De mogelijke tegenstanders van Ajax zijn: Partizan Belgrado, FC Lugano, AEK Larnaca, Sheriff Tiraspol, Istanbul Basaksehir, Getafe, NK Rijeka, Dynamo Kyiv, CFR Cluj, Besiktas, HJK Helsinki, Zrinjski Mostar, RFS Riga, SK Brann Bergen, Zalgiris Vilnius, FC Noah, Gornik Zabrze, Tromso IL en NK Bravo. De wedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op 6 en 13 augustus. Daarna volgt de play-offronde, de laatste stap richting de competitiefase van de Conference League. Voor die ronde wordt op 3 augustus geloot en staan de duels gepland voor 20 en 27 augustus.

Als Ajax ook de play-offs overleeft, plaatst de club zich voor de competitiefase van het toernooi. De loting daarvoor vindt plaats op 28 augustus. Ajax krijgt daarin zes verschillende tegenstanders toegewezen en begint op 15 oktober aan de groepsfase.

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