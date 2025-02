Ajax kent mogelijke tegenstanders in achtste finale Europa League

Ajax heeft zich donderdagavond weten te plaatsen voor de achtste finale van de Europa League. De Amsterdammers stonden lang met tien man in de Johan Cruijff ArenA, maar wisten na verlenging alsnog het Belgische Union Sint-Gillis uit te schakelen. Ajax verloor mer 1-2, maar won over twee wedstrijden met 3-2.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur is de loting voor de laatste zestien van de Europa League. Ajax neemt het in de achtste finale op tegen Eintracht Frankfurt of Olympique Lyonnais.

De heenwedstrijd staat gepland voor donderdag 6 maart. De return is een week later, op donderdag 13 maart. Ajax begint met een thuiswedstrijd.