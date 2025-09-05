Ajax kent sterke transferzomer: "Kroes zal zeer tevreden zijn"

Onder andere Jorrel Hato en Brian Brobbey werden voor veel geld verkocht. "Op financieel vlak zal technisch directeur Alex Kroes zeer tevreden zijn", schrijft hij in het Algemeen Dagblad. "Zo deed Kroes de meeste miskopen permanent van de hand en heeft hij ook de laatste topverdieners van de loonlijst weten te schrappen."

Kroes haalde daar een aantal nieuwe spelers voor terug, maar of dat allemaal voltreffers zijn is nog afwachten. "De selectie herbergt daardoor meer techniek en creativiteit, maar heeft ogenschijnlijk wel ingeboet op ervaring en duelkracht. De komende maanden zal vooral ook in de Champions League moeten blijken hoe zwaar het mislopen van een nieuwe, ervaren leider voor de verdediging weegt", besluit Inan.