Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax kent sterke transferzomer: "Kroes zal zeer tevreden zijn"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Johan Inan denkt dat Ajax een goede transferzomer achter de rug heeft. De Amsterdammers hebben een paar grote verkopen kunnen realiseren. 

Onder andere Jorrel Hato en Brian Brobbey werden voor veel geld verkocht. "Op financieel vlak zal technisch directeur Alex Kroes zeer tevreden zijn", schrijft hij in het Algemeen Dagblad. "Zo deed Kroes de meeste miskopen permanent van de hand en heeft hij ook de laatste topverdieners van de loonlijst weten te schrappen."

Kroes haalde daar een aantal nieuwe spelers voor terug, maar of dat allemaal voltreffers zijn is nog afwachten. "De selectie herbergt daardoor meer techniek en creativiteit, maar heeft ogenschijnlijk wel ingeboet op ervaring en duelkracht. De komende maanden zal vooral ook in de Champions League moeten blijken hoe zwaar het mislopen van een nieuwe, ervaren leider voor de verdediging weegt", besluit Inan. 

