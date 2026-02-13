Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kiest voor grote staf beloftenploeg: Nederlanders blijven aan'

Amber
bron: Ajax Showtime
Willem Weijs langs de lijn bij Jong Ajax, met twee stafleden op de bank
Willem Weijs langs de lijn bij Jong Ajax, met twee stafleden op de bank Foto: © BSR Agency

In tegenstelling tot hoofdtrainer Willem Weijs blijven de overige Nederlandse stafleden voorlopig actief bij Jong Ajax. Na de komst van het Spaanse trainersduo onder leiding van Oscar Garcia beschikt het beloftenteam daarmee over een opvallend grote technische staf.

Waar technisch directeur Jordi Cruijff besloot om Weijs te laten gaan, blijven assistenten Kiki Musampa en Rik Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon gewoon in functie. Dat meldt Ajax Showtime. De aanstelling van Garcia en zijn eigen staf heeft voor hen vooralsnog geen gevolgen.

Garcia nam namelijk zijn vertrouwde team mee naar Amsterdam: assistent-trainer Carlos García, keeperstrainer Juan Pablos Colinas en fysiektrainer Quique Sanz. Daardoor zijn meerdere posities binnen de staf van Jong Ajax momenteel dubbel ingevuld.

Hoe die constructie er de komende weken precies uit gaat zien, moet nog blijken. Voorlopig is Weijs echter de enige die vertrekt bij de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax
