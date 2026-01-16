Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax kijkt naar rechtsback en richt pijlen op 19-jarige Braziliaan'

Ajax heeft zijn vizier gericht op João Pedro Chermont als mogelijke nieuwe rechtsback. Dat melden De Telegraaf en Voetbal International. De Amsterdammers willen de negentienjarige verdediger van Santos huren, met daarbij een optie tot koop.

Chermont doorliep de jeugdopleiding van Santos en speelde inmiddels al vijftig officiële wedstrijden voor de Braziliaanse club. De rechtspoot, die uitkomt voor Brazilië Onder 20, is basisspeler bij Santos, waar ook Neymar actief is. Hij ligt nog vast tot eind 2027 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer drie miljoen euro.

"Aanvankelijk was Ajax op zoek naar een linksback, maar omdat de onlangs vastgelegde Takehiro Tomiyasu op beide backposities uit de voeten kan, is de aandacht nu verlegd naar de rechterkant", weet De Telegraaf. Op die positie beschikt Ajax momenteel over Anton Gaaei en Lucas Rosa.

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
