2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax kijkt naar transfervrije oud-Arsenal back als versterking'

Rik Engelbertink
bron: PantelicPodcast
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots

Takehiro Tomiyasu (27) is wellicht wel de volgende speler die bij Ajax gaat tekenen. Jan Verdonk, maker van de Pantelic Podcast, meent dat de transfervrije Japanner in de belangstelling van de Amsterdammers staat.

Dat schrijft Verdonk op X. "Marijn Beuker zit deze week in Japan. Is 1 en 1 hier 2? Tomiyasu kondigde begin deze maand na lang blessureleed aan weer op het trainingsveld te staan", zegt hij. Met zijn supporterspodcast heeft hij het al vaker bij het juiste eind gehad.

Tomiyasu speelde zijn laatste officiële wedstrijd namens Arsenal. Dat was op 5 oktober 2024, meer dan een jaar geleden. Momenteel is hij hersteld van een blessure. De Japanner is een back en dat is een positie waar Ajax versterking kan gebruiken.

