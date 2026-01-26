'Ajax kijkt ook naar alternatieven voor Oleksandr Zinchenko'

Ajax heeft meerdere ijzers in het vuur voor de positie van linksback. Hoewel Oleksandr Zinchenko nog altijd de belangrijkste kandidaat is, kijkt de club ondertussen ook nadrukkelijk naar alternatieven. Dat vertelt Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Volgens Verweij is de transfer allesbehalve afgerond. "Ajax is er wel met de speler zelf uit, want zij hoeven maar 260.000 euro betalen, omdat het geen EU-speler is. Dan moet je zoveel inkomsten hebben, anders kom je niet in aanmerking voor een werkvergunning."

Het grootste struikelblok zit volgens de journalist nog altijd bij Arsenal. "Zinchenko en Arsenal moeten hun contract ontbinden en daar zit nog steeds iets en dat is nog steeds niet opgelost."

Ondanks die complicatie verwacht Verweij nog altijd een goede afloop. "De verwachting is dat het nog steeds goedkomt, maar dat neemt niet weg dat Ajax ook andere opties bekijkt. Ze willen niet geconfronteerd worden met het feit dat ze Zinchenko niet krijgen én geen andere verdediger binnenhalen."