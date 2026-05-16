'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'

Ajax kijkt nadrukkelijk rond op de transfermarkt voor een nieuwe keeper. Volgens Voetbal International wil technisch beleidsondersteuner Jordi Cruijff komende zomer een ervaren doelman toevoegen aan de selectie. Daarbij zouden onder meer de namen van Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña en Oranje-international Mark Flekken zijn besproken.

Tijdens de afgelopen winterse transferperiode haalde Ajax al Maarten Paes naar Amsterdam, terwijl Remko Pasveer vertrok. Daarnaast loopt de huurdeal van Vitezslav Jaros af en beschikt de club met Joeri Heerkens en Paul Reverson vooral over jonge keepers. Daarom richt de clubleiding zich nu op een meer ervaren optie onder de lat.

"Ajax oriënteert zich al een tijdje op de keepersmarkt", schrijft VI. "Waarbij onder anderen de namen van Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña en Mark Flekken voorbij zijn gekomen." Of Ajax inmiddels concrete stappen heeft gezet of gesprekken heeft gevoerd met deze doelmannen, is nog niet duidelijk.