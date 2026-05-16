'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'

Amber
bron: Voetbal International
Mark Flekken tegen PSV Foto: © BSR Agency

Ajax kijkt nadrukkelijk rond op de transfermarkt voor een nieuwe keeper. Volgens Voetbal International wil technisch beleidsondersteuner Jordi Cruijff komende zomer een ervaren doelman toevoegen aan de selectie. Daarbij zouden onder meer de namen van Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña en Oranje-international Mark Flekken zijn besproken.

Tijdens de afgelopen winterse transferperiode haalde Ajax al Maarten Paes naar Amsterdam, terwijl Remko Pasveer vertrok. Daarnaast loopt de huurdeal van Vitezslav Jaros af en beschikt de club met Joeri Heerkens en Paul Reverson vooral over jonge keepers. Daarom richt de clubleiding zich nu op een meer ervaren optie onder de lat.

"Ajax oriënteert zich al een tijdje op de keepersmarkt", schrijft VI. "Waarbij onder anderen de namen van Marc-André ter Stegen, Iñaki Peña en Mark Flekken voorbij zijn gekomen." Of Ajax inmiddels concrete stappen heeft gezet of gesprekken heeft gevoerd met deze doelmannen, is nog niet duidelijk.

De interesse in Peña speelde al langer rond de Johan Cruijff ArenA, maar de namen van Ter Stegen en Flekken zijn nieuw. De 34-jarige Duitser staat momenteel onder contract bij FC Barcelona, maar wordt dit seizoen verhuurd aan Girona. Zijn verbintenis loopt nog door tot de zomer van 2028 en volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van ongeveer vier miljoen euro.

Flekken lijkt financieel lastiger haalbaar. De Nederlandse international maakte in 2025 de overstap naar Bayer Leverkusen en kwam inmiddels elf keer uit voor Oranje. De 32-jarige keeper heeft eveneens een contract tot medio 2028 en zou volgens Transfermarkt een marktwaarde van circa acht miljoen euro hebben.

