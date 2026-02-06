Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax kijkt wederom in Brazilië: 18-jarig talent op de radar'

Thomas
bron: Braziliaanse media
Pedro Ferreira
Pedro Ferreira Foto: © Pro Shots

Ajax houdt de Braziliaanse talentenvijver nauwlettend in de gaten en heeft volgens het doorgaans goed geïnformeerde UOL Esporte zijn oog laten vallen op Pedro Ferreira. De achttienjarige middenvelder van São Paulo beleeft dit jaar zijn doorbraak en geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van de Braziliaanse topclub.

"De Nederlandse club heeft positieve berichten over de middenvelder, maar kon begin dit jaar geen vooruitgang boeken in de onderhandelingen, omdat de Nederlandse transferperiode op 3 februari sloot", schrijft UOL.

In Amsterdam zouden inmiddels 'positieve scoutingsrapporten' over Ferreira op tafel liggen. De Braziliaan maakt indruk als aanvallende middenvelder en op de rechterflank, en zou ook de interesse genieten van Fenerbahçe. Volgens UOL volgt Ajax 'de situatie van Ferreira op de voet', al is het de Turkse club die op dit moment het meest concreet lijkt. Verwacht wordt dat Fenerbahçe in juli een officieel bod uitbrengt om het talent los te weken bij São Paulo.

Ferreira komt doorgaans uit voor de jeugdteams van São Paulo, maar speelde inmiddels ook al drie keer mee met de hoofdmacht. Tijdens een recent jeugdtoernooi vestigde hij de aandacht op zich. 'Met twee assists en één doelpunt trok de middenvelder de aandacht van internationale scouts', aldus UOL. 

De naam van Pedro Ferreira staat overigens niet op zichzelf. Afgelopen transferwindow werkte Ajax ook aan de komst van JP Chermont, rechtsback van Santos. Die transfer is vooralsnog geparkeerd vanwege andere prioriteiten.

