'Ajax-kind van de club wordt opnieuw gelinkt met toptransfer'

Volgens The Times is Liverpool bezig met zowel korte- als langetermijnplannen voor de linksbackpositie. Hato heeft bij Ajax dit seizoen indruk gemaakt, zowel als linksback als in het centrum van de verdediging. Het lijkt erop dat zijn veelzijdigheid bij Liverpool zeer gewaardeerd wordt.

Naast Hato staat ook Milos Kerkez van Bournemouth op Liverpool’s verlanglijst. De Reds hebben een opvolger voor Robertson nodig, aangezien de Schot binnenkort 31 wordt. Hato is bovendien niet de enige Ajax-speler die belangstelling wekt, aangezien ook clubs als Real Madrid de verdediger in de gaten houden.