Ajax klaar voor PEC Zwolle: "Wel wat extra behandelingen gehad"

Remko Pasveer raakte tijdens de wedstrijd al geblesseerd, maar de Europa League-wedstrijd leverde meer spelers wat kleine klachten op. Het lijkt voor dit weekend nog geen problemen op te leveren. "Maar zoals je kunt voorstellen heeft een aantal spelers vanmorgen extra behandelingen gehad, want het was een zware wedstrijd", vertelt Francesco Farioli aan Ajax TV. "We moeten goed herstellen en ons klaarmaken voor zondag."

Zondag gaat Ajax op bezoek in Zwolle. "PEC Zwolle is thuis erg sterk en er zit een groot verschil tussen hun thuis- en uitwedstrijden. Ze krijgen thuis weinig doelpunten tegen, veroveren veel ballen op de andere helft en zijn snel in de omschakeling", weet de Italiaanse oefenmeester. "Ze hebben een goede voorhoede en daar zullen we heel scherp op moeten zijn zondag."