Verweij: 'Zijn naam valt in een soort John de Wolf-rol bij Ajax'
Ajax klopte aan bij Max Huiberts: "Nadat hij dat bekendmaakte"

bron: De Telegraaf
Volgens De Telegraaf bevindt het contact tussen Ajax en oud-speler Maxwell zich nog in een vroeg stadium. Journalist Mike Verweij meldt dat de club zich breed aan het oriënteren is op de technische positie en daarbij ook heeft geïnformeerd naar Max Huiberts, die AZ na dit seizoen verlaat.

"De gesprekken met Maxwell bevinden zich in de oriënterende fase", begint Verweij. "Het is zo dat Ajax contact op heeft genomen met Max Huiberts nadat hij bekendmaakte weg te gaan bij AZ. Daar kregen ze het antwoord dat ze al verwacht hadden, dat hij geen trek heeft in Ajax of een nieuw avontuur. Hij wil voorlopig de tijd voor zichzelf en zijn familie nemen, dus daar kan een streep door."

Vervolgens legt Verweij uit dat Ajax meerdere opties in kaart brengt: "Met Cruijff was al gesproken en nu is er een derde kandidaat gepolst. Dat is eigenlijk om je zo breed mogelijk te oriënteren. Dat moet ook, want uiteindelijk kom je bij de raad van commissarissen en dan kun je niet zeggen dat je met één persoon gesproken hebt."

"Je moet wat aftasten, met de kanttekening dat Cruijff de beste papieren heeft. Het is iemand die boven de partijen staat. Het is altijd onrustig, een club met heel veel geledingen, veel mensen met een mening. Cruijff is iemand die daarboven staat. Met zijn enorme netwerk kan hij ook mensen bij de club halen die al een tijd weg zijn", aldus Verweij.

