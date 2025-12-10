Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Ajax knokt zich knap naar eerste overwinning in Champions League

Arthur
bron: Champions League
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer Foto: © Pro Shots

Ajax heeft in Bakoe met 2-4 gewonnen van Qarabag en heeft daarmee eindelijk zijn eerste punten in de Champions League te pakken. De Amsterdammers kwamen twee keer op achterstand, maar wisten zich terug te knokken naar de overwinning.

Qarabag kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Camilo Duran (10’). Ajax reageerde halverwege de eerste helft via Kasper Dolberg (39’), die zijn eerste veldgoal in de Champions League sinds november 2022 scoorde: 1-1. Kort na rust bracht Matheus Silva de thuisploeg opnieuw aan de leiding (47’), maar Ajax liet zich niet van de wijs brengen.

In de slotfase zorgden Oscar Gloukh (79’) en Anton Gaaei (82’) voor de ommekeer. Gloukh scoorde vanaf de rand van het zestienmetergebied en Gaaei schoot de Amsterdammers kegelhard op voorsprong, waarna Ajax in de slotfase ook nog de 4-2 scoorde door de ruimte die vrij kwam achterin bij de thuisploeg. Gloukh tekende voor de eindstand.

Trainer Fred Grim gaf veel jonge spelers kansen, met vier tieners op het veld: Konadu, Steur, Mokio en Bouwman, hetgeen goed bleek uit te pakken. Het was overigens niet helemaal zijn favoriete opstelling, want Bounida kwam vanochtend te laat en moest het doen met een plek op de bank.

Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
