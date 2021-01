Geschreven door Auke Kooreman 10 jan 2021 om 20:01

Ajax speelt de eerste topper van de maand januari gelijk. Na een knotsgekke openingsfase wisten de Amsterdammers de zaak recht te trekken: 2-2.

Nog niet eens alle spelers hadden de bal aangeraakt, maar het eerste doelpunt was al gevallen. PSV ging na de aftrap gelijk de opzoek naar de aanval. Via een artistieke hakbal zette Donyell Malen collega spits Eran Zahavi een-op-een met de keeper. Zahavi bleef met al zijn ervaring rustig en schoot zijn ploeg na twee minuten al op voorsprong. Een onverwachte vroege openingsgoal zorgde ervoor dat Ajax net als hun tegenstander vroeg de aanval moesten opzoeken. Twee ploegen die allebei op een totaal verschillende manier speelden, zorgden ervoor dat er tijdens de omschakeling veel ruimte achter de verdediging lag. Ajax kon daar goed gebruik van maken met de snelle buitenspelers, maar werd in de eerste minuten telkens op tijd afgestopt door de Eindhovense verdediging.

Na twintig minuten gespeeld was het spelbeeld wel duidelijk. Ajax zette bij balverlies snel druk en kreeg bij balbezit veel tijd om op te bouwen. Ondanks het vele balbezit van Ajax, was stond PSV er het beste voor na twintig minuten. Antony leed op een gevaarlijke positie balverlies. Het aanvalstrio van de uitploeg pikte de bal op en kwam er razendsnel uit. Malen bleef om zich heen kijken en gaf Zahavi voor de tweede keer een niet te missen kans. De Israëliër twijfelde niet en schoot de bal voor de tweede keer op de late middag achter Andre Onana. Twee kansen, twee doelpunten voor PSV terwijl Ajax na drie, vier kansjes nog altijd op nul stond.Dusan Tadic was het dichtst bij een goal aan de kant van Ajax, maar raakte het aluminium. Maar ook Ajax vond in de eerste helft de goal. Na een aantal tackles kwam de bal uiteindelijk bij Dusan Tadic die Denzel Dumfries goed uitkapte en Quincy Promes scoringspositie zette. Promes nam de bal in een keer en zorgde voor een verschil van één doelpunt bij rust.

Tweede helft

Ajax begon de tweede helft met recordaankoop Sébastiaan Haller. De Franse spits wist na vijf minuten al het doel te vinden, maar zag zijn goal ontnomen worden door de VAR. Echter toonde hij wel gelijk zijn kwaliteit door de een-op-een koelbloedig af te maken. Met een afgekeurd doelpunt en vijftien minuten later leek het meer en meer de tweede helft van Haller te worden. De boomlange spits was sterk en erg slim in de zestien. Hij kreeg de bal goed naar de Antony die de bal heel nauwkeurig laag over de grond langs Yvon Mvogo schoot. De Braziliaan maakte met de gelijkmaker zijn fout van de eerste helft op een positieve manier goed.

Met nog twintig minuten op de klok stonden beide ploegen qua stand weer gelijk en kon het balletje nog alle kanten opvallen. De Amsterdammers hadden PSV wel degelijk bij de keel gegrepen en klopte daarmee het meeste op de deur van een doelpunt. Promes, die eerder op de middag al wist te scoren, was er tot tweemaal toe dichtbij in de tweede helft. Goals vielen er echter niet meer, waardoor 2-2 de eindstand was.