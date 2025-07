Ajax koestert hoop: 'Real Madrid ziet definitief af van komst talent'

Real Madrid ziet definitief af van de komst van Abdellah Ouazane, meldt Diario AS. Het toptalent kon weliswaar goede testen afleggen in Amsterdam, toch wil de Spaanse topclub niet met hem in zee gaan.

Deze zomer koos Ouazane een transfer naar Real Madrid boven een langer verblijf bij Ajax. Nu er een streep door die transfer gaat mag Ajax weer hopen. Waarom hij is afgekeurd door Real, is onduidelijk. Onder meer De Telegraaf en Voetbal International schreven al dat Ajax na het nieuws uit Madrid weer in gesprek is gegaan met Ouazane.

In Amsterdam staat Ouazane te boek als een van de grootste talenten. Wel zijn er meer kapers op de kust voor het talent.