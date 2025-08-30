Ajax komt dramatisch voor de dag en speelt gelijk tegen FC Volendam

Ajax heeft zaterdag gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Op bezoek in het vissersdorp eindigde het duel in 1-1.

In het Kras Stadion begon trainer John Heitinga met Ko Itakura in de basis. Davy Klaassen begon op de bank, terwijl Brian Brobbey helemaal niet van de partij was. Ajax kreeg de eerste grote kansen, via Steven Berghuis en Raúl Moro. Na een kwartier spelen was het echter raak voor FC Volendam.

Henk Veerman kreeg de bal voor zijn voeten en schoot in de bovenhoek. Ajax kwam er daarna niet doorheen. De ploeg van Heitinga slaagde er niet in om gevaarlijk te worden. Vlak voor het rustsignaal leek wel de 1-1 te vallen. Kenneth Taylor leek te scoren na een voorzet van Moro, maar de Spanjaard stond buitenspel, waardoor de goal werd afgekeurd.

Na een uur spelen was het wel (geldig) raak. Wout Weghorst kopte de bal door en Itakura werkte binnen: 1-1. In het halfuur dat volgde, kwam er geen écht slotoffensief van Ajax. Sterker nog: de grootste kansen in de slotfase waren voor FC Volendam. Daardoor moest Ajax genoegen nemen met een punt.

Scoreverloop:

16' 1-0 Henk Veerman

61' 1-1 Ko Itakura

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Itakura (62' Sutalo), Baas, Wijndal, Fitz-Jim (62' Klaassen), Taylor (90+2' Bounida), Gloukh (46' Edvardsen), Moro (62' Godts), Weghorst, Berghuis