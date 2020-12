Geschreven door Auke Kooreman 02 dec 2020 om 10:12

© Proshots

Ajax verloor dinsdagavond wederom op een zure manier van Liverpool. De vertrouwde doelpost speelde een grote rol in het verlies. Door het verlies is het volgende week woensdag alles of niets in de Johan Cruijff Arena.

Aan beide kanten een opvallende naam in de basiself: Edson Alvarez aan de kant van Ajax en Caoimhim Kelleher aan de kant van Liverpool. Kelleher is normaal gesproken derde doelman bij Liverpool, maar mocht ervaring op doen in het miljardenbal. Alvarez had vorig seizoen nog regelmatig een basisplaats, maar is dit jaar afgezakt naar een vaste wissel. Erik ten Hag gaf de Mexicaan weer eens de kans en mocht het laten zien op het hoogste niveau dinsdagavond. Liverpool werd dezelfde avond als eerst gevaarlijk en waren de eerste tien minuten het gevaarlijkst. Curtis Jones liet vorig seizoen in de Merseyside derby zien van een geweldige rechtervoet te beschikken en liet dat tegen Ajax nogmaals zien. Vanaf de rand zestien krulde de middenvelder de bal vol met binnenkant van de voet op de binnenkant van de paal. Ajax kwam een paar keer goed weg, maar was voetballend niet veel minder. De uitploeg voetbalde een paar keer goed onder de druk uit, maar was slordig in de afronding.

In de 20ste minuut en 21ste minuut had Davy Klaassen twee wereldkansen op zijn hoofd. De handsbal van Ryan Gravenberch werd door scheidsrechter Strieler weggewuifd waar Ajax bijna optimaal van profiteerde. Klaassen kopte van dichtbij op de debuterende doelman en liet een grote kans liggen. Nog geen minuut later kreeg de Ajacied op exact zelfde plek wederom een grote kans op de 0-1, maar deze keer kwam de middenvelder een paar centimeters te kort. Liverpool-Ajax was in de eerste helft niet de wedstrijd van de uitgespeelde grote kansen, maar het duel tussen twee teams met een gigantische historie was allesbehalve saai. De twee grootmachten hadden meerdere keren de cup met grote oren omhoog mogen houden. Liverpool ontliep twee jaar geleden Ajax in de finale en won uiteindelijk 2-0 van Tottenham Hotspur. Beide ploegen willen wederom een gooi doen naar cup met de grote oren en zijn met een overwinning een klein stapje dichterbij de meest gewilde beker voor teams.

Met een 0-0 aan de thee was de wedstrijd nog altijd erg open. Sadio Mané creëerde veel dreiging met zijn snelheid, maar Perr Schuurs was hem bijna elke keer te slim af. De centrale mandekker liet op een jonge leeftijd op Anfield zien al heel volwassen te kunnen verdedigen.

Ook in de tweede helft kreeg Klaassen na een ingestudeerde vrije trap een wereldkans met het hoofd. David Neres kon zich in de eerste helft niet echt laten zien, maar liet met een strakke voorzet zichzelf positief gelden. Klaassen kreeg bij de eerste paal de bal op zijn hoofd, maar zag zijn kop kans naast de buitenkant van de paal eindigen. Na 56 minuten kreeg eindelijk iemand anders dan Klaassen ook een grote kans. Noussair Mazraoui maakte een dribbel waar Diego Maradonna 100 % van had genoten. De rechtsback vervolgde de dribbel met een lage schuiver in de verre hoek die Kelleher nog net naar de buitenkant kon duwen. Neres was snel bij de rebound, maar schoot ongelukkig tegen de paal. Ajax werd steeds gevaarlijker aanvallend, maar Liverpool kwam net als in de thuiswedstrijd ongelukkig op voorsprong. Na een grote fout van Andre Onana kon Jones makkelijk de 0-1 binnen tikken. De keeper van de Amsterdammers liet een ingedraaide voorzet gaan, maar was even vergeten dat Jones achter hem liep. Onana is een vertrouwde doelpost en staat bij veel grote clubs op het lijstje, maar kreeg voor de tweede keer ongelukkig een goal tegen Liverpool.

Ajax ging vervolgens gelijk op de aanval en was onmiddellijk opzoek naar de gelijkmaker. De Ajacieden kwamen meerdere malen in de zestien, maar wisten de fout niet vroeg te herstellen. Ajax had weliswaar 10 procent balbezit meer, maar met nog 10 minuten te gaan werd het een moeilijke opgave. De Amsterdammers vonden in de laatste fase van wedstrijd niet vaak de vrije ruimtes en werden slordig aan de bal wat lijden tot een wereld kans voor de thuisploeg. Roberto Firmino kwam daardoor een-op-een met Onana, maar de doelman van maakte zijn fout goed en hield katachtig zijn team op de been. Beide ploegen kregen aan het einde van de wedstrijd door de grote ruimtes nog een paar grote kansen. Ingevallen Klaas Jan Huntelaar kreeg de grootste kans aan de kant van Ajax, maar kopte recht op de debuterende doelman. Ajax kwam dinsdagavond uiteindelijk niet tot scoren, waardoor de Amsterdammers net als vorig jaar de laatste wedstrijd een alles of niets wedstrijd werd.