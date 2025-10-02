Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
'Ajax komt gemakzuchtig over': "Kozen weg van minste weerstand"

Arthur
bron: Voetbal International
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

De problemen bij Ajax stapelen zich op. Waar het in de competitie nog redelijk ging en de nodige punten werden behaald, werd het team deze week in de Champions League van het veld geblazen. Daardoor rijzen steeds meer twijfels over de kwaliteiten van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax.

Lentin Goodijk analyseert de situatie in Voetbal International. "Vanuit de andere bestuurslagen van de club was er bovendien een nadrukkelijke wens voor een Nederlandse trainer. De directie had ook een aantal interessante buitenlanders in gedachten, maar koos uiteindelijk voor de weg met de minste weerstand. Zo kwamen Marcel Keizer en John Heitinga in beeld. Laatstgenoemde had de jaren daarvoor al een aantal keer koffie gedronken met Alex Kroes, die gecharmeerd was geraakt van zijn voetbalvisie en werkethos, hij zag in Heitinga de voetbalfreak waar Ajax naar op zoek was."

Goodijk vervolgt: "Dat Heitinga slechts een half jaar ervaring had als hoofdtrainer was in de ogen van de club geen onoverkomelijk probleem. Hij had als assistent bij West Ham United en Liverpool immers waardevolle ervaring opgedaan. Ajax hoopte dat tevens te ondervangen door met Marcel Keizer een ervaren en tactisch onderlegde assistent aan de staf toe te voegen. Een polderoplossing, om het zo te noemen."

