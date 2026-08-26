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'Ajax komt in actie en wil aanvoerder van nationale ploeg Mali halen'

Arthur
Yves Bissouma
Yves Bissouma Foto: © Pro Shots

Ajax heeft interesse in Yves Bissouma. Dat meldt journalist Lassana Camara op X. Michaël N'Cho, de zaakwaarnemer van de 29-jarige middenvelder, heeft het bericht inmiddels gedeeld, wat erop lijkt te wijzen dat de interesse daadwerkelijk speelt.

Volgens Camara heeft Ajax zich gemengd in de strijd om Bissouma. De verdedigende middenvelder zit sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur afliep. Ajax is overigens niet de enige club die belangstelling zou hebben voor de Malinees. Ook Istanbul Basaksehir en Celtic worden door Camara genoemd als geïnteresseerde clubs.

Bissouma werd in 2016 door Lille OSC vanuit Mali naar Europa gehaald. De middenvelder kwam uiteindelijk tot 55 officiële wedstrijden voor de Franse club. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Brighton & Hove Albion. De Engelsen betaalden bijna zeventien miljoen euro voor Bissouma. In vier seizoenen kwam hij tot 124 wedstrijden voor Brighton. In 2022 volgde een transfer naar Tottenham Hotspur, dat ruim 29 miljoen euro voor hem betaalde. Bissouma speelde uiteindelijk 111 wedstrijden voor de Londense club. Afgelopen seizoen kwam hij door een knieblessure lange tijd niet in actie. De 1,82 meter lange middenvelder is daarnaast 46-voudig international van Mali. Sinds 2024 is Bissouma aanvoerder van zijn land.

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