Ajax komt in actie na blessure Sutalo: 'Club zoekt tussenoplossing'

Sutalo verzwikte afgelopen week zijn enkel op een training. De Kroatische verdediger staat daardoor enkele weken aan de kant. Het uitvallen van Sutalo heeft ook directe gevolgen voor Ajax zelf. De club heeft op zijn positie nauwelijks alternatieven. VI schrijft: "Niet alleen omdat Heitinga nu niet kan bouwen met zijn beoogde centrale duo (met Youri Baas, red.), ook omdat er in de selectie van Ajax 1 geen stand-in meer rondloopt."

Ajax is na het uitvallen van Sutalo op zoek naar een 'tussenoplossing'. Het profiel dat Ajax voor ogen heeft, is een betaalbare speler die accepteert dat hij niet iedere wedstrijd zal spelen én geen blokkade vormt voor de ontwikkeling van eigen jeugd. Namen van mogelijke kandidaten worden niet genoemd.

Met ‘eigen talent’ doelt VI onder meer op de zeventienjarige Aaron Bouwman. De jonge centrale verdediger maakt indruk in de voorbereiding en als hij zich blijft bewijzen in de komende oefenwedstrijden, is de kans reëel dat hij op 10 augustus in de basis staat bij de seizoensouverture tegen Telstar.