Ajax komt met compensatie voor supporters: "Dat is het minste..."

Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Arthur
bron: Ajax
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax zal de supporters die zondagavond in de Johan Cruijff ArenA aanwezig waren vergoeden, zo laat algemeen directeur Menno Geelen weten in een video op de clubkanalen. De club zal de gedupeerde supporters hier binnenkort nader over informeren.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd zondag na zes minuten definitief gestaakt, nadat supporters vanaf de F-Side tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid. Door deze doelbewuste acties kon scheidsrechter Bas Nijhuis de veiligheid van de spelers niet meer garanderen. Het vuurwerk was bedoeld als eerbetoon aan de overleden supporter Tum.

Een dag na de wedstrijd reageerde Geelen in een video op de situatie: "Het was een gitzwarte avond voor iedereen die van voetbal houdt, maar vooral voor de mensen die van Ajax houden", aldus de algemeen directeur. "Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen, maar vooral aan de mensen die in het stadion waren. Zij zijn in gevaar gebracht en we hebben ze absoluut niet de avond kunnen geven die we hadden willen geven."

Om de aanwezige supporters tegemoet te komen, zegt Geelen: "We hebben besloten deze mensen allemaal te vergoeden. Hoe en wat gaan we de mensen de komende tijd over informeren, maar het is het minste dat we kunnen doen."

