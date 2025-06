Ajax komt met groot nieuws over commercieel directeur: "Een succes"

De 39-jarige Biesta vervulde de functie sinds mei 2024 op interim basis en is sinds eind 2014 in diverse rollen werkzaam bij Ajax, onder andere als Hoofd Marketing & Partnerships. Bij Ajax is en blijft Biesta eindverantwoordelijk voor de marketing en commerciële inkomsten van de club.

"Ik ga de rol als commercieel directeur met trots en veel plezier langer invullen", reageert Biesta. "De samenwerking binnen de directie is goed en ieders rol is heel duidelijk. Daarnaast werken er veel enthousiaste en goede professionals binnen onze club, waar het heel prettig mee samenwerken is."

"We gaan met de commerciële afdelingen verder op de ingeslagen weg, inclusief de bij Ajax horende ambitie om het op alle vlakken steeds succesvoller, creatiever en impactvoller te doen. Het voetbal en onze fans staan daarbij altijd centraal", zo klinkt het.

Menno Geelen, algemeen directeur, is blij dat Biesta langer bij Ajax blijft. "Cas is al meer dan tien jaar actief bij Ajax, het laatste jaar als interim commercieel directeur. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het commerciële succes van de club, onder andere met de groei van de partnerships-inkomsten en de impactvolle marketingaanpak."

"De vele onderscheidende campagnes, de introductie van Ajax Resale en het verlengen en afsluiten van zakelijke contracten zijn mede dankzij Cas en zijn afdelingen een succes geworden. We kijken er als directie naar uit om met Cas samen te blijven werken", aldus Geelen.