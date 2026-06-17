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Ajax supporters en sfeer

Ajax komt met informatie over Open Dag: "Gratis tickets nodig"

Amber
bron: Ajax
Ajax-supporters tonen een sjaal in de Johan Cruijff Arena
Ajax-supporters tonen een sjaal in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Ajax heeft de datum van de jaarlijkse Open Dag bekendgemaakt. De Amsterdamse club ontvangt supporters op maandag 3 augustus 2026 in en rondom de Johan Cruijff Arena, waar een uitgebreid programma op het programma staat met als hoogtepunt een openbare training van de selectie.

Via de officiële kanalen laat Ajax weten dat de festiviteiten tussen 10.00 en 16.00 uur plaatsvinden. Gedurende de dag worden verschillende activiteiten georganiseerd voor supporters van jong en oud.

Een belangrijk onderdeel van de Open Dag is de open training van de hoofdmacht. Die begint om 13:15 uur en duurt tot 16:00 uur. Fans krijgen daarmee de kans om de selectie voor het eerst uitgebreid aan het werk te zien onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Míchel.

Opvallend is dat Ajax op het moment van de Open Dag al twee officiële wedstrijden achter de rug heeft. De Amsterdammers komen namelijk op donderdag 23 juli in actie in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de UEFA Conference League. Een week later volgt de return, waarna enkele dagen later de Open Dag op het programma staat.

Voor toegang tot het stadionprogramma zijn gratis tickets nodig. Deze zijn via de officiële ticketshop van Ajax beschikbaar vanaf maandag 20 juli om 12:00 uur. 

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