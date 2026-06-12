'Ajax komt steeds dichterbij droomaanwinst Marc-André ter Stegen'
Een transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt volgens Spaanse media steeds realistischer te worden. SPORT meldt dat de Amsterdamse club serieus werk maakt van de komst van de ervaren Duitse doelman en dat vooral trainer Míchel een belangrijke rol speelt in de gesprekken.
Bij FC Barcelona lijkt de toekomst van Ter Stegen onzeker. De keeper keert terug van zijn huurperiode bij Girona, maar zou niet langer een hoofdrol spelen in de plannen van de Catalanen. Daardoor groeit de kans op een vertrek deze zomer.
Volgens SPORT staat de Duitser hoog op het verlanglijstje van Ajax. "Een optie duikt steeds nadrukkelijker op: Ajax. De club uit Amsterdam is op zoek naar een ervaren doelman om leiding te geven aan haar nieuwe project, en de naam van Ter Stegen staat hoog op de lijst van sportief directeur Jordi Cruijff en zijn technische staf."
Daarbij zou vooral de aanwezigheid van Míchel een doorslaggevende factor kunnen zijn. "Daarnaast is er een factor die doorslaggevend kan zijn. Míchel, die Ter Stegen eerder wist te overtuigen om naar Girona te komen en inmiddels de nieuwe trainer van Ajax is geworden, zou een van de belangrijkste voorstanders van de transfer zijn."
Een deal is echter nog niet zonder obstakels. Vooral het salaris van Ter Stegen en twijfels over zijn fysieke gesteldheid vormen aandachtspunten voor Ajax. Toch ziet SPORT steeds meer signalen dat een samenwerking mogelijk wordt. "Er zijn steeds meer factoren die beide partijen dichter bij elkaar brengen."
Volgens het medium hebben alle betrokken partijen belang bij een oplossing. "Barcelona moet een oplossing vinden voor een speler die geen prioriteit meer is binnen de plannen van de club, Ter Stegen wil weer een hoofdrol spelen om zijn carrière nieuw leven in te blazen en Ajax heeft behoefte aan een doelman met uitstraling en ervaring om een nieuw tijdperk te leiden."
De conclusie van SPORT is dan ook duidelijk. "Met Míchel als belangrijkste pleitbezorger van de transfer lijkt het er op dit moment sterk op dat alle wegen naar Ter Stegen leiden."
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