Geschreven door Jelmer Jager 26 jan 2020 om 16:01

Een zwak Ajax kwam zondagmiddag te laat op gang in Groningen. De Amsterdammers verloren met 2-1 van de plaatselijke FC.

Basisplaatsen voor Varela en De Jong

Erik ten Hag begon met een opvallende opstelling. André Onana ontbrak bij de Amsterdammers vanwege een schouderblessure. Zaterdag trainde hij al wel weer mee, maar Groningen-uit kwam dus te vroeg voor hem. Bruno Varela stond daarom onder de lat bij Ajax. Verder waren er ook basisplaatsen voor Sergino Dest en Siem de Jong.

Zoals zo vaak begon ook deze editie van FC Groningen – Ajax enorm slordig. Beide ploegen leden veel balverlies en begingen lichte overtredingen. Groningen probeerde zich vechtend de wedstrijd in te knokken en Ajax te frustreren. En dat lukte behoorlijk. Na ruim een kwartier spelen kwam de thuisploeg met veel geluk op voorsprong. Sierhuis frommelde de bal via Varela en zichzelf het doel in: 1-0… Ajax had het lastig om door het verdedigend ingestelde Groningen heen te spelen. De thuisploeg werd dan ook gevaarlijker in deze fase. Het was opnieuw Sierhuis die voor Varela opdook, maar dit keer bracht de Ajax-doelman wel goed redding. De eerste écht goede aanval van Ajax leverde direct een gigantische kans op voor Babel na dik een halfuur spelen. De aanvaller miste voor half open doel, ook door goed stoorwerk van oud-Ajacied Zeefuik. De eerste helft kabbelde naar het einde en leverde geen grote kansen meer op.

Ongewijzigd

Ajax begon ongewijzigd aan de tweede helft en leek wat beter in de wedstrijd te komen. De opbouw oogde wat beter verzorgd. Oogde, want een fout in de opbouw bij Gravenberch leidde een counter in van Groningen. Opnieuw had de thuisploeg enorm veel mazzel toen een schot van richting werd veranderd door Martínez en in het doel belandde: 2-0… Na een klein uur spelen werden Gravenberch en De Jong naar de kant gehaald voor Eiting en Traoré. Ajax begon iets beter te voetballen en kreeg zowaar twee keer via Babel een kans. Eén schot eindigde recht in de handen van Padt en bij de tweede poging ging zijn kopbal over. Via de rechterflank kwam Ajax er eindelijk een keer voetballend goed doorheen. Via Dest, Promes en Babel kwam de bal bij Eiting terecht. De invaller schoot over. Een aanval daarna werd onderbroken door scheidsrechter Manschot. Na de scheidsrechterbal kwam de bal via Martínez en Tadic bij Van de Beek terecht. De middenvelder volleerde de bal uitstekend achter doelman Padt: 2-1.

Pas laat op gang

Ajax wist zich eindelijk beter in de wedstrijd te vechten. Een goede fase brak aan. De volgende goede aanval leek aan te komen bij Babel, maar de aanvaller nam de voorzet van Tagliafico niet aan waardoor de kans verkeken was. Het tempo van Ajax ging omhoog. Twee keer leverde een voorzet veel gevaar op. Eén keer kwam Tagliafico net te kort en bij de volgende voorzet kopte Traoré net naast. Wederom een goede aanval via Babel, Promes en Van de Beek kwam nét niet terecht bij Traoré. De matchwinner van vorig seizoen kwam vijf minuten voor tijd binnen de lijnen: Martínez maakte plaats voor Huntelaar. Bij een counter van Ajax lag het helemaal op aan de rechterkant. Via Tadic kwam de bal bij Promes terecht, maar zijn schot ging hoog over. Een gevaarlijke voorzet van Tadic ging via een Groninger rakelings over. Het was tekenend dat zo’n bal er bij Ajax net niet in ging. In de blessuretijd lukte het Ajax niet om de Groningse muur te slechten. En zo verloren de Ajacieden voor het eerst in 2020.

Opstelling Ajax:

Varela; Dest, Veltman, Martínez (’86. Huntelaar), Tagliafico; Gravenberch (’58. Eiting), Van de Beek, De Jong (’58. Traoré); Babel, Tadic, Promes.