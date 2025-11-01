Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Ajax komt zeer matig voor de dag en wint niet van SC Heerenveen

Ajax heeft zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. Het duel kende weinig hoogtepunten en een korte onderbreking vanwege rook op de tribunes. Met het punt schieten zowel Ajax als SC Heerenveen weinig op. Voor SC Heerenveen is het wel het eerste punt in Amsterdam sinds 2019.

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Mika Godts. In de 38e minuut stuurde Oscar Gloukh de bal richting Godts, die vanaf de rechterkant van het strafschopgebied met een scherp schot in de linkerbenedenhoek scoorde: 1-0. Eerder, in de 22e minuut, werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd vanwege rook die vanaf de tribunes het veld op trok. Ook in de eerste helft had Ajax meerdere kansen, met onder meer Wout Weghorst, Raúl Moro en Oscar Gloukh die hun schoten niet konden verzilveren.

SC Heerenveen kwam in de tweede helft langszij. In de 68e minuut kon Václav Sejk van dichtbij de gelijkmaker binnen schieten na een goede aanval van de bezoekers: 1-1. Ajax probeerde direct te reageren met kansen van onder meer Oscar Gloukh en Anton Gaaei, maar tot scoren kwam het niet meer.

De wedstrijd kende daarnaast enkele blessures, waaronder bij Youri Regeer en Mika Godts, wat tot korte onderbrekingen leidde. Beide teams voerden meerdere wissels door, waaronder Davy Klaassen en Anton Gaaei voor Ajax en Marcus Linday en Eser Gürbüz voor SC Heerenveen. Veel verschil maakte het niet, want de fans werden absoluut niet vermaakt zaterdag in Amsterdam.

