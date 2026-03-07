Ajax komt zwak voor de dag en verliest op bezoek bij FC Groningen

Ajax heeft zaterdag een gevoelige nederlaag geleden in de Eredivisie. De Amsterdammers gingen met 3-1 onderuit op bezoek bij FC Groningen en laten daarmee belangrijke punten liggen in de strijd om de tweede en derde plaats.

De thuisploeg kende een droomstart in het noorden van het land. Thom van Bergen zette Groningen op voorsprong nadat hij een fraaie pass van huurling Dies Janse afrondde. Ajax ging daarna op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er na een halfuur via Davy Klaassen, die raak kopte uit een voorzet van Anton Gaaei.

Na rust raakte Ajax echter opnieuw de grip op de wedstrijd kwijt. Oskar Zawada zette Groningen halverwege de tweede helft weer op voorsprong met een treffer uit de draai en besliste het duel even later definitief met een rake kopbal.

Door de nederlaag kan Feyenoord verder uitlopen op de Amsterdammers. Ook NEC Nijmegen, FC Twente en AZ Alkmaar liggen op de loer, waardoor de strijd om de Champions League-plekken weer volledig open ligt.