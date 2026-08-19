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'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Het Algemeen Dagblad weet dat Julian Brandt via een loyaliteitsbonus is overtuigd om te tekenen bij Ajax. Bepaalde voorwaarden in het contract van de Duitser deden Brandt van mening worden dat verkassen naar Amsterdam de beste keuze voor zijn carrière was. 

Brandt zijn salaris zou vér boven de Ajax-norm liggen. De Duitser zijn basissalaris is echter op acceptabele hoogte gehouden. Brandt kan via bonussen, zoals een loyaliteitsbonus, echter veel meer gaan verdienen dan zijn contract aanvankelijk doet vermoeden. 

Dankzij deze constructie blijft Ajax, op papier, binnen de salarisnormen die als schappelijk worden gezien in Amsterdam. Ook heeft Brandt veel tekengeld meegekregen. Hoeveel exact is niet bekend, maar de krant meent dat die bonus makkelijk 'enkele miljoenen' kan bedragen.

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