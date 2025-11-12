KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind ligt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax kon Eriksen en Blind gratis strikken: "Zo aan de kant gezet"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Christian Eriksen
Christian Eriksen Foto: © BSR Agency

Hans van der Zee, voormalig hoofdscout van Ajax, heeft in de uitzending van Langs de Lijn En Omstreken is genadeloos in zijn kritiek op Alex Kroes. Van der Zee vindt dat Kroes niet alleen slechte keuzes heeft gemaakt betreffende gemaakte transfers, maar ook in zijn houding.

Van der Zee werkte van 2007 tot begin dit jaar bijna 20 jaar als scout voor Ajax. Toen hij vertrok kreeg Jan van Halst veel kritiek, maar deze richt zich nu op Alex Kroes. "Deze selectie is een brevet van onvermogen van de technisch directeur en de scouting", zegt Van der Zee bij de NOS

Hij neemt de 6-positie als voorbeeld. "Op 15 juli maakte Jordan Henderson bekend dat hij zou vertrekken, dan heb je zeven weken om een ervaren 'nummer 6' te halen. Christian Eriksen bood zich aan en kon je zo transfervrij halen. Daley Blind had een clausule van een half miljoen euro. Die werden allebei niet gehaald, maar zo aan de kant gezet."

"En wat komt er? Een reserve van Liverpool, James McConnell", zegt de vertrokken scout, die overigens niet te spreken is over de komst van Oscar Gloukh. "Steven Berghuis en Davy Klaassen hadden aflopende contracten die door Kroes zijn verlengd. Nou, als je die verlengt, hoef je dus geen extra 'nummer 10' te halen."

Ook hield Kroes zich niet aan beloftes. "Dingen die Kroes van tevoren zei te gaan doen, deed hij totaal niet. Hij zou bij elke scoutingvergadering aanwezig zijn, maar hij is er één keer geweest en daarna hebben we hem niet meer gezien. En hij zou scouts gaan beoordelen in rapporten, maar dat is nooit gebeurd. Er is nooit enige evaluatie van transferperiodes geweest." 

Dat Kroes vertrekt, is volgens Van der Zee logisch. Liever vandaag dan gisteren volgens de scout. "Hij moet nog steeds weg, onmiddellijk. Als technisch directeur heeft hij volkomen gefaald, in alle opzichten", besluit hij. 

Alex Kroes Hans van der Zee
