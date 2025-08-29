AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax kondigt vertrek tweetal aan: "Tijd om minuten te gaan maken"

Thomas
bron: Ajax
Alex Kroes kijkt rond
Alex Kroes kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax heeft twee talenten opnieuw ondergebracht bij PEC Zwolle. Zowel aanvaller Jan Faberski als verdediger Tristan Gooijer spelen komend seizoen op huurbasis in Overijssel. Beide clubs bevestigden de tijdelijke overstap; een optie tot koop is niet onderdeel van de afspraken.

Voor Faberski is het de eerste kans om zich in de Eredivisie te laten zien. De 19-jarige buitenspeler draaide vorig seizoen al een volledig jaar mee in de Keuken Kampioen Divisie met Jong Ajax. Omdat de concurrentie op de flanken groot is, ontbreekt voor hem uitzicht op speeltijd in de hoofdmacht. Ajax verlengde zijn contract recent nog tot medio 2030 en ziet in hem een mogelijke toekomstige versterking voor de A-selectie.

Gooijer keert na een ongelukkig eerste huurjaar terug in Zwolle. De rechtsback werd vorig seizoen ook al gehuurd, maar liep al vroeg een zware knieblessure op en kwam nauwelijks in actie. Deze nieuwe kans moet hem helpen om alsnog zijn ontwikkeling door te zetten in de Eredivisie.

"Jan en Tristan zijn twee heel talentvolle spelers die volop in ontwikkeling zijn", zegt Ajax-directeur voetbal Marijn Beuker. "Voor Jan is het tijd om volop minuten te gaan maken op het hoogste niveau, daar kan hij het nu gaan laten zien. Voor Tristan was dat vorig jaar al het plan maar door een zeer onfortuinlijke, ernstige blessure vroeg in het seizoen, ging door dat plan helaas een streep. Wij hebben ze veel succes gewenst, gaan ze uiteraard nauwlettend in de gaten houden en we hopen dat ze uiteindelijk sterker terugkomen bij Ajax."

Tristan Gooijer Jan Faberski
