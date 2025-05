Ajax koos niet zomaar voor Heitinga en Keizer: "Met zijn allen"

De beslissing van Ajax om John Heitinga en Marcel Keizer samen aan te stellen, is het resultaat van een zorgvuldig proces. Volgens Voetbal International is er de afgelopen weken intensief overleg geweest binnen de club om tot deze keuze te komen.

"Het speelt al wel een tijdje dat die namen rondzingen in Amsterdam", vertelt Lentin Goodijk, VI-clubwatcher van Ajax. "Ze moesten al een tijdje eerder nadenken over een nieuwe trainer. Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen dat Farioli zijn vertrek aankondigde. Ajax is het hele jaar door al aan het oriënteren voor de hoofdtrainer, maar ook voor de assistent-trainers. Er zijn heel wat namen de revue gepasseerd. Van Nederlandse spelers, maar ook van buitenlandse spelers."

"Toen Farioli na de laatste speeldag zijn contract inleverde, had Ajax er al over nagedacht", vervolgt Goodijk. "Met Keizer is ooit al wel informerend en oriënterend contact geweest. Dan ga je het lijstje af met: wie is er beschikbaar, wat is er mogelijk en wat zoeken we? Daar kwam John Heitinga naar voren als beste kandidaat voor het hoofdtrainerschap, ook omdat Keizer toch liever een rol meer op de achtergrond wilde hebben."

Ajax hoopt dat het tweetal elkaar perfect aanvult. "Keizer wordt echt geroemd om zijn vakmanschap. Dat is echt een man van de theorie. Arne Slot is daar ook altijd heel enthousiast over geweest. Het is iemand die echt veel kennis heeft over het vak. Heitinga en Keizer zijn allebei hongerig voor een nieuwe kans in Amsterdam. Die gaan ze nu krijgen."

Volgens Goodijk is binnen Ajax altijd duidelijk geweest dat men veel vertrouwen en waardering voor Heitinga heeft gehad. "Niet alleen bij Alex Kroes en Marijn Beuker, maar ook bij Danny Blind, die vanuit de RvC heel erg betrokken wordt bij dit soort keuzes", aldus de journalist. "Die staat hierachter. Louis van Gaal staat hierachter. Kelvin de Lang ook namens de scouting. Ze maken deze beslissing met zijn allen. Het is echt een teambeslissing. Met dit duo denken ze de meeste kans te maken op succes."