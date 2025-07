Ajax kreeg Angel Di Maria getipt: "Kostte toen zes miljoen euro'

Voormalig Ajax-scout Patrick Busby onthult in gesprek met Voetbal International dat hij ooit Ángel Di María heeft getipt bij de Amsterdamse club. De huidig technisch directeur van FC Volendam werkte destijds als onafhankelijk scout in Zuid-Amerika en kwam daar het Argentijnse talent op het spoor.

"Naast het voetbal heb ik nog een andere grote passie en dat is Zuid-Amerika, en dan met name Argentinië", vertelt Busby. "Toen ik na een paar jaar vond dat het als jeugdscout bij Ajax ophield qua groei, heb ik ervoor gekozen om onafhankelijk scout te worden in Zuid-Amerika."

Het was in die periode dat hij Ajax wees op een jonge, pijlsnelle linkspoot. "In die tijd heb ik Ángel Di María nog op het bureau gelegd bij Ajax, inclusief de bedragen en wat er allemaal geregeld moest worden. Kostte toen zes miljoen euro, geloof ik", aldus Busby. "Jammer dat de club toen een andere keuze heeft gemaakt, maar zo gaat dat. Als scout ben je adviserend, niet beslissend: dat weet je."

Busby begon zijn loopbaan bij Ajax in de jaren negentig, zonder voetbalachtergrond maar met een duidelijke droom. "Ik begon met nul achtergrond in het voetbal, maar wel met heel veel ambitie", zegt hij. "Was altijd bereid om in mezelf te investeren en stopte er veel tijd in. Zo groei je in de rol. Daarbij had ik ook wel het gevoel dat mensen me zagen als een talent als scout, dat ik het juiste oog had."