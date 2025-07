Ajax kreeg transfertip: "Toen zei ik: je moet naar hem kijken"

Ajax heeft met Vitezslav Jaros een allroundkeeper naar Amsterdam gehaald. Dat vertelt voormalig Liverpool-keeperstrainer John Achterberg. Hij is van mening dat Jaros een prima aankoop is.

Eerder kwam hij al uit voor Sturm Graz op huurbasis. "De club wilde hem niet laten gaan en uiteindelijk heeft hij toch bijgetekend", zegt de Nederlandse keeperstrainer in gesprek met Ajax Showtime. In Oostenrijk veroverde Jaros de dubbel. "Hij heeft toen elke wedstrijd goed gespeeld en belangrijke reddingen gemaakt. Normaal is Red Bull Salzburg het beste team in Oostenrijk, dus het was een knappe prestatie."

Achterberg heeft Jaros, die verpieterde als derde keeper, al eerder getipt in Amsterdam. "Erik Heijblok (keeperstrainer Jong Ajax, red.) vroeg mij in januari naar een keeper. Toen zei ik: je moet naar Jaros kijken. Dat is een allroundkeeper en hij past bij hoe Ajax speelt."