Geschreven door Jessica Westdijk 27 okt 2021 om 17:10

Afgelopen week gingen de kaarten voor Borussia Dortmund – Ajax in de verkoop. De 3.200 beschikbare kaarten gingen als warme broodjes over de toonbank en waren zo uitverkocht. Er is goed nieuws voor wie misgreep: Ajax heeft namelijk 1.200 extra kaarten gekregen.

In Dortmund is het animo voor de wedstrijd namelijk een stuk minder, zeker na de 4-0 van vorige week. Daarom hebben de gastheren besloten om 1.200 extra kaarten aan Ajax te geven. Die gaan vanaf donderdagochtend in de verkoop. Hieronder vind je het hele verkoopschema.