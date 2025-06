'Ajax krijgt aanbieding van Eredivisie-club voor Gerald Alders'

Gerald Alders heeft amper een impact kunnen maken bij FC Twente afgelopen seizoen. Vanwege blessures kwam de huurling van Ajax niet tot veel speelminuten. In Enschede wil men echter graag door met de vleugelverdediger.

Dat zegt Tys op fctwente.net, waar hij aangeeft dat ook Ajax openstaat voor een eventuenel verkoop. "Grote clubs willen in het beginsel vaak alle spelers bij elkaar hebben, vooral wanneer er een nieuwe technische staf aanwezig is", schrijft hij. "Ik denk dat hij beter hier een meerjarig contract kan gaan tekenen. Voor alle partijen het beste en tsja, een doorverkoopclausule is tegenwoordig heel normaal."

FC Twente is actief bezig Alders over te nemen. "De club heeft enige tijd geleden een bod bij Ajax neergelegd om Alders definitief vast te leggen", schrijft hij. De voorkeur van de back zelf is duidelijk. "Speler zelf wil hier overigens graag blijven!"